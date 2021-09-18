Пронько: кто и как опустошал счета пенсионных фондов и банков в России

Время узнать правду!ПолитикаПронько: кто и как опустошал счета пенсионных фондов и банков в России Ростовщики в России празднуют очередную победу – они не просто загнали граждан и предприятия в долговую яму.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Борисов"Вор должен сидеть в тюрьме!" – эти слова сегодня, как никогда, актуальны для банковской и пенсионной системы России. Вопрос, станет ли данный факт реальностью, ?саша дмитренкоублюдок пронька! одни домыслы и фантазии,,, но главного не забывает,сучка! у нам все плохо!!!!!)))) последних ежиков додаем!!))Комментировать
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