Добровольчество является важнейшей частью общественной жизни в России, а будущее — за теми, кто небезразличен к чужому горю: и чем больше людей готовы жертвовать своим временем, ставить общее благо выше личного, тем лучше будет жить страна, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный на встрече руководства «Единой России» с волонтёрами.
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