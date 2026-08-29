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Евгений Поддубный: Волонтёрское движение — настоящая миссия

Евгений Поддубный: Волонтёрское движение — настоящая миссия

Добровольчество является важнейшей частью общественной жизни в России, а будущее — за теми, кто небезразличен к чужому горю: и чем больше людей готовы жертвовать своим временем, ставить общее благо выше личного, тем лучше будет жить страна, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный на встрече руководства «Единой России» с волонтёрами.

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