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ВВеликобритании задержан бывший губернатор Севастополя и экс-замруководителя Минпромторга Дмитрий Овсянников.

ВВеликобритании задержан бывший губернатор Севастополя и экс-замруководителя Минпромторга Дмитрий Овсянников.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЛОВУШКА ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА: СПИСОК БЕГЛЫХ ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫХ ЖДЁТ СУДЬБА СКРИПАЛЕЙ ВВеликобритании задержан бывший губернатор Севастополя и экс-замруководителя Минпромторга Дмитрий Овсянников.

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