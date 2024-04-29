Роспотребнадзор начал расследование после выявления кори у студентов СПбГУ

В связи с выявлением двух случаев заболевания корью среди студентов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), было принято решение перевести всех учащихся и сотрудников на дистанционное обучение до 15 мая включительно.
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