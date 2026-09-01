Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником министра обороны Италии вызвало критику

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров занял должность советника министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным инновациям, что вызвало резкую критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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