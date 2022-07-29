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«Оттава» еще не вела переговоров с Зубом о новом контракте. У россиянина остался год договора с кэпхитом 2,5 млн долларов

У «Оттавы» и Артема Зуба еще не было диалогов о контракте. Канадский клуб на данный момент не вел переговоров о новом соглашении и не делал игроку предложения, об этом сообщил представитель российского хоккеиста Дэн Мильштейн.

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