Оренбургский министр образования выступил против повышения зарплат учителям

ОРЕНБУРГ, 8 ноября, ФедералПресс. На одном из региональных мероприятий министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что если педагогам повышать зарплаты, то они просто будут ее отрабатывать, а не трудиться «по призванию».
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