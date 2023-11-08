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Оренбургский министр образования выступил против повышения зарплат учителям

Оренбургский министр образования выступил против повышения зарплат учителям

ОРЕНБУРГ, 8 ноября, ФедералПресс. На одном из региональных мероприятий министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов заявил, что если педагогам повышать зарплаты, то они просто будут ее отрабатывать, а не трудиться «по призванию».

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