Китай обозначил условия предстоящих торговых переговоров с США

Министерство коммерции КНР в четвертном брифинге подтвердило готовность к предстоящим торговым переговорам с Соединёнными Штатами, подчеркнув необходимость соблюдения принципов взаимного уважения и равноправного диалога.
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