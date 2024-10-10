Как Германия сама себя кинула на фоне возвращения мирного атома в Европу Евгения КомароваВ последние месяцы наблюдается резкое изменение отношения Европы к ядерной энергетике, что стало настоящей сенсацией для многих экспертов.
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