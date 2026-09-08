Jimmy Smits joins final season of 'Walking Dead: Daryl Dixon'

"The West Wing," "Law & Order" and "NYPD Blue" icon Jimmy Smits has joined the fourth and final season of "The Walking Dead: Daryl Dixon.
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