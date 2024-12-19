В России продолжают блокировать YouTube там, где этого ещё не сделали

https://tehnowar.ru/490289-V-Rossii-prodolghayut-blokirovaty. Издание РБК пишет, что в России начали возникать проблемы при воспроизведении видео на YouTube на сетях мобильных операторов МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (бренд Т2) и «ВымпелКом» («Билайн»).