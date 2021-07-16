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Житель Ялты нанес своей жене 100 ударов кухонным топором и ножницами

Житель Ялты нанес своей жене 100 ударов кухонным топором и ножницами

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Ялты, зверски убившего свою жену и напавшего на тёщу.

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Алексей Васицев
Довело бабьё до бешенства, не выдержала психика мужика бабского маразма. Тёщу нужно было сначала мочить, жена бы потом сама на нормальный путь встала. Тестя бы порадовал...))))))))

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