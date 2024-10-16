Мирослава Бердник: Языковые конфликты становятся все агрессивнее

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: В Буче мужчина избил деревянным брусом соседей, которые доставали его требованием говорить по-украински.
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