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Аргументы недели

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Мишустин подписал постановление о переносе выходных в 2027 году

Мишустин подписал постановление о переносе выходных в 2027 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Согласно документу, 2 и 3 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

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