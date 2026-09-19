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Регионы России

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Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру

Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых Русских домов по всему миру

Агентство продолжит расширять проекты за рубежом, предлагая гуманитарную поддержку, образовательные инициативы, культурный диалог и обучение русскому языку.

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