Чемпионка ОИ Вайцеховская: Трусова могла бы стать главой мафиозного семейства

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале заявила, что фигуристка Александра Трусова могла бы стать главой мафиозного семейства благодаря своим человеческим качествам.
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