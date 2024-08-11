ЦБ пригрозил повышением ключевой до 20% при одном условии. Главное за день

Ключевая ставка может вырачти до 20% годовых в случае, если возникнут сомнения, что инфляционные ожидания населения и бизнеса пошли на спад и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году можно было достигнуть показателя-ориентира в 4%, заявили в Центробанке.
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