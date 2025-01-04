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В США не изменят решение о приспущенных флагах при инаугурации Трампа

Администрация действующего президента США Джо Байдена не будет пересматривать ранее принятое решение оставить флаги приспущенными 20 января, когда будет проходить инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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