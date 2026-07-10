Сап-фестиваль «Это сап, Москва!» в Серебряном Бору: как это будет

Публикуем полную программу. 12 июля в Серебряном Бору состоится один из самых ярких летних фестивалей столицы — «Это сап, Москва!» (16+), организованный «Шкулёв Холдинг» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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