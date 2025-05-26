«Шагающий автобус» с выпускниками детского сада прошел по улицам тюменского муниципалитета

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с методистом отдела образования администрации Омутинского муниципального района Анастасией Яковлевой провели пешеходную экскурсию для выпускников детского сада «Искорка» в селе Омутинском.
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