Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В это действительно сложно поверить: в России воссоздали то, что было утеряно с распадом СССР.

В это действительно сложно поверить: в России воссоздали то, что было утеряно с распадом СССР.

Даже я, хотя и оптимист, не верил, что такое возможно - но наши "эффективные менеджеры", вопреки устоявшемуся стереотипу, совершили что-то невероятное, воссоздав систему, равной которой в современном мире в рамках одной страны попросту нет.

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Комментарии
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Вик Норд
100% свои самолёты,это безумно важно для будущего России,но ещё важнее,что дошло наконец,это инструмент СССР,ГосПлан к возвращению(реанимирования) которого в управленческую среду,глядишь,и вернутся &quot;Пятилетки&quot;,ОРСы,похоронив ритейлеров,и вылечив нервы граждан,из за почти честного отъёма(как говорил Ося) средств граждан за товары,и продукты.
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16 час.
Максим
И что, даже бухгалтерию, в которой нельзя своровать, сделали и внедрили?
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12 час.
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