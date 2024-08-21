В северной части ЕКАД построят трехуровневую развязку

В Свердловской области запланирована масштабная реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ее частью станет строительство трехуровневой развязки на пересечении с Березовским трактом, сообщили в ДИПе.
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