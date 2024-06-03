День прогульщика! Такой праздник выпал сегодня на старт рабочей недели))) Предлагаем поделиться отмазками, которые вы использовали, чтобы куда-то не пойти 😉 Ждем ваших комментариев 👇.
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День прогульщика! Такой праздник выпал сегодня на старт рабочей недели))) Предлагаем поделиться отмазками, которые вы использовали, чтобы куда-то не пойти 😉 Ждем ваших комментариев 👇.