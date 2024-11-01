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ВС РФ заняли Ясную Поляну, идут на Разлив

ВС РФ заняли Ясную Поляну, идут на Разлив

Российские войска быстро продвигаются на Кураховском направлении, пишет «Фокус». Украинские военные обеспокоены отсутствием фортификационных сооружений и предупреждают, что не смогут в таких условиях держать оборону.

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