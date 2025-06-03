Умер Александр Бабий

Похороны пройдут в среду, 4 июня. Отпевание в 14.00 в Скорбященском храме Рязани.Вечером в понедельник, 2 июня, ушёл из жизни старейший член Рязанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Бабий.