Жители новосибирского села живут в страхе из-за освободившегося педофила-убийцы

Жители поселка Чистоозерное и села Журовка уже больше года живут в страхе за своих детей. Причиной тому стал Александр Кужилов – педофил-убийца, который провел в тюрьме 20 лет за изнасилование и убийство восьмилетней девочки.
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