В Тверской области предали земле прах 367 советских воинов

Торжественная траурная церемония перезахоронения останков 367 советских солдатов и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в деревне Веригино Зубцовского округа Тверской области, 23 августа сообщила пресс-служба областной администрации.
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