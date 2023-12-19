Родители воспитанников «Крыльев советов» заступились за своего тренера Павла Платонова

Родители воспитанников хоккейной команды «Крылья Советов» утверждают, что тренер «Красной Машины Юниор» Никита Илларионов, который был замечен в оскорбительной лексике и неспортивном поведении, должен быть дисквалифицирован, и что тренер «Крыльев советов» Павел Платонов не проявлял такой агрессии, о которой говорят, сообщает news-nn.