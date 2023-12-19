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Родители воспитанников «Крыльев советов» заступились за своего тренера Павла Платонова

Родители воспитанников «Крыльев советов» заступились за своего тренера Павла Платонова

Родители воспитанников хоккейной команды «Крылья Советов» утверждают, что тренер «Красной Машины Юниор» Никита Илларионов, который был замечен в оскорбительной лексике и неспортивном поведении, должен быть дисквалифицирован, и что тренер «Крыльев советов» Павел Платонов не проявлял такой агрессии, о которой говорят, сообщает news-nn.

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