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Царьград

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Минобороны РФ: за ночь сбито 560 дронов над 17 регионами

Минобороны РФ: за ночь сбито 560 дронов над 17 регионами

За ночь на 10 октября силы ПВО сбили 560 беспилотников самолетного типа над семнадцатью российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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