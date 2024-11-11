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Царьград

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Неизвестный металл нашли в тайнике с сокровищами в Испании

Неизвестный металл нашли в тайнике с сокровищами в Испании

Учёные пришли к выводу, что найденные в Испании предметы были изготовлены из железа метеоритов.Учёные провели работу над двумя артефактами из клада Вильены, найденного на месте города Аликанте в Испании свыше 60 лет назад.

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