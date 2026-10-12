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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гришин о Захаряне: «Дожили до того, что радуемся, когда футболист забивает первый гол за год»

Бывший футболист ЦСКА, главный тренер ФК « Банка » Александр Гришин высказался о голе Арсена Захаряна за « Реал Сосьедад ».

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