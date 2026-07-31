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Газета.ру

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Сомнолог Мелехин предупредил о риске рака при работе ночью в течение многих лет

Сомнолог Мелехин предупредил о риске рака при работе ночью в течение многих лет

Врачи, предприниматели, IT-специалисты и вахтеры, которые работают по ненормированному графику, несут высокую ответственность и жертвуют сном ради работы могут страдать от психических расстройств и сердечно-сосудистых нарушений.

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