Сомнолог Мелехин предупредил о риске рака при работе ночью в течение многих лет

Врачи, предприниматели, IT-специалисты и вахтеры, которые работают по ненормированному графику, несут высокую ответственность и жертвуют сном ради работы могут страдать от психических расстройств и сердечно-сосудистых нарушений.
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