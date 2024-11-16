Наконец-то стали появляться робкие возгласы от тех, кто часто беседует «по душам» с мигрантами, как из средней, так и с украины.
Мигранты в РФ стремятся в силовые структуры
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
для не коренных- только в третьем поколении....
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11 мин.
Александр Пятнистый
Можно небольшое послабление - оставить только тех, кто работает легально, на благо страны и и получает зарплату по-белому, стоит на учете в военкомате. А лоя всех остальных- просто пинка с разбега под зад. И без права въезда навечно.
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9 мин.
ИИ
Иван Иванов
Если так сортировать-ПОЗДНО БУДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7 мин.
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