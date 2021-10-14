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Rockstar удалила из цифровых магазинов оригинальную трилогию GTA

Rockstar удалила из цифровых магазинов оригинальную трилогию GTA

Оригинальные версии популярных компьютерных игр GTA 3, Vice City и San Andreas теперь нельзя приобрести в цифровых магазинах PC, PlayStation и Xbox, 14 октября сообщает пресс-служба компании Rockstar Games.

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