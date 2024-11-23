«Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом.» Ну что ж, можно нас всех поздравить с тем, что мы видели теперь такое, о чем не смели даже думать предыдущие поколения.
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«Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз. Весь мир в труху. Но потом.» Ну что ж, можно нас всех поздравить с тем, что мы видели теперь такое, о чем не смели даже думать предыдущие поколения.
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