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Началось применение авиабомб ФАБ-3000 с модулями УМПК

Началось применение авиабомб ФАБ-3000 с модулями УМПК

Руководство Минобороны осматривает производство авиабомб больших калибров, февраль 2024 г. Фото Минобороны РФНесколько месяцев назад стало известно, что российская оборонная промышленность возобновляет производство фугасных авиационных бомб ФАБ-3000.

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