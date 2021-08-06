Таинственный образ «Сам себе Бог» найден по всему миру

В настоящее время существуют значительные доказательства того, что древние цивилизации по всему миру были связаны между собой мощным религиозным символом, который я называю «Образ Сам себе Бог» и который особенно заметен в архитектуре пирамид.
В настоящее время существуют значительные доказательства того, что древние цивилизации по всему миру были связаны между собой мощным религиозным символом, который я называю «Образ Сам себе Бог» и который особенно заметен в архитектуре пирамид.
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