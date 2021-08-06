Мир пристрастен

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Таинственный образ «Сам себе Бог» найден по всему миру

Таинственный образ «Сам себе Бог» найден по всему миру

  В настоящее время существуют значительные доказательства того, что древние цивилизации по всему миру были связаны между собой мощным религиозным символом, который я называю «Образ Сам себе Бог» и который особенно заметен в архитектуре пирамид.

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шатских александр
не повторяется ли история в отношении нашей цивилизации. Ведь от прошлых цивилизаций не осталось почти никакой информации.Существующие образы прошлых времен выстраиваются в представлениях ученых и исследователей интуитивистов. Но какой-нибудь планетарный катаклизм наверняка уничтожит Хранилище знаний. Энергоисточники, их питающие, будут разрушены. Информацию будет невозможно восстановить. А к тому времени человек многое отдаст на управление искусственному интеллекту (тенденция уже прослеживается сейчас), поэтому человек как носитель знаний будет явлением редким . Настоящие Ученые включают в свои Модели и Альтернативный взгляд. «, уфология, паранормальные явления, криптозоология, мистика, эзотерика, оккультизм, конспирология, включаются в парадигмы науки и философии.

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