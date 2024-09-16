Трамп поблагодарил правоохранителей за предотвращение возможного покушения

Кандидат в президенты США от республиканцев и экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил благодарность Секретной службе США и американским правоохранителям за превосходную работу во время предполагаемого покушения на него около гольф-клуба во Флориде.
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