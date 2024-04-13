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Александр Скубченко: Школьники на Донбассе изучают украинский язык. А в Киеве с русским языком это недопустимо

Александр Скубченко: Школьники на Донбассе изучают украинский язык. А в Киеве с русским языком это недопустимо

Минпросвещения РФ — о доле школьников, которые изучают украинский язык на подконтрольных России территориях (как в рамках обязательной программы, так и факультативно): В Донецкой области в 2022-23 учебном году изучали украинский язык 9 160 школьников (5,9%), в 2023-24 учебном году изучают 1 509 школьников (1%).

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