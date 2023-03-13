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Количество пластика, попадающего в океаны, может возрасти почти втрое к 2040 году

Согласно исследованию американской организации 5 Gyres Institute, количество пластика, попадающего в Мировой океан, возросло до «беспрецедентного» уровня с 2005 года и может почти утроиться к 2040 году, если не будут приняты дальнейшие меры.

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