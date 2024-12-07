В Китае к 2035 году запустят «летающие» поезда

Они будут развивать скорость до 1000 километров в час.Государственная корпорация Китая по аэрокосмической науке и промышленности в сотрудничестве с правительством провинции Шаньси начала проектирование поездов, способных развивать скорость до 1000 километров в час с использованием технологий 5G.