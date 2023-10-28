Гендиректор «Амура» о 4:2 с «Витязем»: «Отличная победа, но традицию начинать игры с 0:2 нужно прекращать»

«Уже в который раз наша команда показывает настоящий дальневосточный характер и одерживает волевую победу! Сегодня все 7100 зрителей прокатились на настоящих эмоциональных качелях: от разочарования первого периода до драматичной развязки за минуту до конца основного времени.