Экс-заместитель мэра Коврова по ЖКХ обвиняется в получении взятки квартирой

Вместе с экс-заместителем главы Коврова по делу о взятке проходит руководитель строительной фирмы.Бывший заместитель главы администрации города Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству Амангельды Куандыков подозревается в получении взятки в особо крупном размере.