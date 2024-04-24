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Экс-заместитель мэра Коврова по ЖКХ обвиняется в получении взятки квартирой

Экс-заместитель мэра Коврова по ЖКХ обвиняется в получении взятки квартирой

Вместе с экс-заместителем главы Коврова по делу о взятке проходит руководитель строительной фирмы.Бывший заместитель главы администрации города Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству Амангельды Куандыков подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

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