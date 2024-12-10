Мантуров назначен председателем оргкомитета по подготовке к празднованию 400-летия Челнов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров возглавил оргкомитет, который займется подготовкой к празднованию 400-летия Набережных Челнов, а также 50-летия со дня выпуска первого грузовика «Камаз» (2026 год).
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