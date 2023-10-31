«Бесполезный»: украинские военные не могут найти применение дрону Bayraktar TB2

Украинские военные не могут найти применение турецким беспилотникам Bayraktar TB2. Об этом заявил офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Валюх, по сути, назвав дроны «бесполезными».
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