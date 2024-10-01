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Новая новость сарафанного радио или один из способов врага вызвать неприязнь к участникам СВО

Новая новость сарафанного радио или один из способов врага вызвать неприязнь к участникам СВО

В сарафанном радио новая новость. Оказывается умных, талантливых и способных деточек, у которых достаточно баллов, не принимают в престижные вузы страны, потому что все места отдают детям участников СВО! Собственно, ничего нового в этом нет.

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