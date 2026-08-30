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Царьград

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Фронт трещит, Запад повышает ставки: Украина получила опасный сигнал из-за океана

Фронт трещит, Запад повышает ставки: Украина получила опасный сигнал из-за океана

Киев рассчитывал на быстрый результат, но получил затяжную мясорубку. Теперь, когда украинское наступление оказалось неспособным выполнить первоначальные задачи, на Западе всё громче говорят о новых способах поддержать Украину.

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