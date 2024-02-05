Расчеты РСЗО «Град» и «Солнцепеков» нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и тяжелых огнеметных систем (ТОС) 1А «Солнцепек» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар по опорному пункту противника в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе специальной военной операции (СВО).
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