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Расчеты РСЗО «Град» и «Солнцепеков» нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Расчеты РСЗО «Град» и «Солнцепеков» нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и тяжелых огнеметных систем (ТОС) 1А «Солнцепек» Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удар по опорному пункту противника в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе специальной военной операции (СВО).

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