Делегации РФ и США обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

Делегации России и США встретятся в Стамбуле для обсуждения вопросов, связанных с работой посольств. Встреча пройдет в резиденции американского генконсула, где уже собираются представители СМИ из разных стран.
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