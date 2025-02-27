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Делегации РФ и США обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

Делегации РФ и США обсудят работу посольств на встрече в Стамбуле

Делегации России и США встретятся в Стамбуле для обсуждения вопросов, связанных с работой посольств. Встреча пройдет в резиденции американского генконсула, где уже собираются представители СМИ из разных стран.

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