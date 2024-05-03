СМИ: В минобороны Украины прокомментировали исчезновение Умерова

К подписанному приказу от 27 апреля Минобороны Украины в некоторых украинских сообществах появились вопросы из-за подписи временного исполняющего обязанности министра обороны Гаврилюка вместо Рустема Умерова.
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